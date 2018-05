Les finissants en Arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches exposeront en mai 2018

L’exposition organisée par les finissants en Arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches se déroulera du 2 au 14 mai prochains, dans le hall principal et les corridors de l’institution, à Saint-Georges. Le vernissage, qui lancera l’événement, aura lieu le 2 mai 2018, dès 19 h.

L’exposition sera composée d’une sélection variée d’œuvres comprenant des peintures, des sculptures, des dessins, des infographies, des photographies et des vidéos. Une majorité d’entre elles ont été réalisées par les finissants du programme d’Arts visuels. Des œuvres d’étudiants de première année seront aussi présentées.

Il s’agira du moment idéal pour échanger avec les artistes et discuter de leur démarche artistique. La soirée sera agrémentée d’amuse-gueules et de rafraîchissements. Des paniers cadeaux seront également attribués au hasard parmi les gens qui assisteront au vernissage.



Les finissants organisent l’exposition et le vernissage dans le cadre du cours « Projet intégration ». Ce cours permet aux étudiants d’acquérir des méthodes de diffusion efficaces, de développer leur sens de l’organisation et de démontrer leur talent dans un projet unique et original.



Précisons que les œuvres choisies pour faire partie de la collection du Cégep Beauce-Appalaches seront dévoilées au public lors du vernissage.



Les étudiants et les groupes scolaires qui le désirent sont invités à visite l’exposition avec leurs enseignants. Ils pourront être accompagnés d’un guide et des activités pourront leur être proposées.

Notons que l’admission est gratuite pour le vernissage. Les gens intéressés à visiter l’exposition, qui se perpétue depuis une vingtaine d'années, pourront aussi le faire gratuitement sur les heures d’ouverture du Cégep.