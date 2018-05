Le CALACS Chaudière-Appalaches lance un projet de capsules vidéo

Aujourd'hui, à Beauceville, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches a lancé sa campagne promotionnelle « Libère-toi ». Ce projet de capsules vidéo, créées par Julio Trépanier, président de VK Création, est une série de 10 capsules qui seront diffusées mensuellement et qui dévoilent des témoignages inspirants de femmes qui ont été victimes d’agression sexuelle à travers la région de la Chaudière-Appalaches.

À lire également :

Depuis le mouvement « Moi Aussi » en automne dernier, le CALACS Chaudière-Appalaches a constaté une augmentation de 50 % des demandes d’aide à l’intérieur de notre organisme. L'objectif de son projet est de sensibiliser les gens à notre cause et surtout, d’inciter les personnes victimes d’agressions sexuelles à dénoncer.

Depuis plus de 25 ans, le CALACS Chaudière-Appalaches offre des services spécialisés gratuits aux victimes d’agression sexuelle et à leurs proches, afin de les soutenir et de les aider à surmonter les conséquences psychologiques liées à un événement traumatique.