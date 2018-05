Le chalet Leucan est arrivé chez Meubles Léon à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Le mardi 1er mai dernier, le chalet construit par RCM Modulaire est parti de Saint-Benoît-Labre pour atterrir à Saint-Georges, dans la cour de Meubles Léon. Les visites commencent ce soir. Rappelons que le président de RCM Modulaire, Gilbert Trudeau, est le président d'honneur de cette 15e édition du Défi têtes rasées Leucan à Saint-Georges.

Durant le mois de mai, le chalet sera ouvert au public les jeudis et les vendredis soirs, entre 17 h et 21 h, et les samedis et les dimanches, entre midi et 17 h. Les visites commencent ce soir. Des billets seront en vente à l'intérieur.

Le lundi 11 décembre dernier, le Groupe RCM Modulaire inc. a annoncé la tenue d'un tirage inédit au profit de Leucan région Québec, celui d'un chalet quatre saisons d'une valeur de 110 000 $. Au total, 7500 billets sont disponibles. Déjà, la moitié d'entre eux ont été vendus.

Le 2 juin prochain, lors du Festival du bûcheron de Saint-Benoît-Labre (1er et 2 juin), le tirage du chalet aura lieu, sans compter les nombreux spectacles et activités, dont un souper bénéfice. Des chandails autographiés de Max Pacioretty, d'Anthony Auclair et de Marie-Philip Poulin seront à l'encan. Tous les profits de ces activités seront remis à la cause.

Coûts des billets

Les billets du chalet Leucan sont à 20 $.

Les billets pour le souper du bûcheron du 2 juin sont à 25 $ pour les adultes et à 10 $ pour les 6 à 12 ans. Ils sont gratuits pour les moins de 5 ans.

Les chandails du Festival du bûcheron sont à 20 $ pour les adultes et à 15 $ pour les enfants.

Informations pratiques sur le tirage

Le tirage aura lieu durant le Festival du bûcheron de Saint-Benoît-Labre, le 2 juin 2018, aux alentours de 20 h. Les billets sont en vente au Groupe RCM Modulaire, chez BGP Honda, Meubles Léon Saint-Georges, Saint-Georges Nissan, Pétro-T Saint-Gédéon, Carrefour Saint-Georges, Alimentation Quirion de Saint-Martin, Sports Experts, Proxim et Pronature. Tous les employés du Groupe RCM vendent également des billets. Plus de détails en cliquant sur le lien suivant : https://www.leucan.qc.ca/fr/activite-de-financement/le-chalet-leucan/.