Six membres d'une même famille de St-Georges se rasent la tête en soutien à une proche atteinte de cancer

Cynthia Poirier, originaire de Saint-Georges et mère d'une petite fille, a reçu son diagnostic de cancer du sein en février 2018. Pour l'occasion, six membres de sa famille ont décidé de se faire raser les cheveux lors du lundi 30 avril dernier, afin de la soutenir dans cette épreuve.

Toute sa famille s'est réunie chez Le Salon par Karel Sévigny, à Saint-Georges, en début de semaine, pour se faire raser la tête. Ce sont sa mère, Céline Rouleau, son père, Serge Poirier, son oncle, Stéphane Poirier, ses deux soeurs Joannie Poirier et Sara-Claude Poirier, ainsi que le conjoint de Sara-Claude, Bryan Pelland, qui ont décidé de se prêter au jeu.

« Ça faisait déjà 3 ans qu'on voulait se faire raser les cheveux en famille afin de redonner à Leucan et aux enfants malades. Ça a toujours été une cause qui nous était très chère », de préciser Céline Rouleau, la mère de Cynthia Poirier.

C'est à la suite du diagnostic de Cynthia que ses parents, son oncle, ses soeurs et son beau-frère ont décidé de se donner un objectif de groupe, soit d'amasser 1 500 $ pour la cause. Aujourd'hui, la famille Poirier a dépassé plus de trois fois son but, et a récolté un total de 4 851 $ jusqu'à maintenant.

« Nous sommes une famille de huit, soit deux parents et six enfants. J'ai eu la chance d'avoir six beaux enfants en santé, alors pourquoi ne pas redonner à mon tour », de renchérir la principale intéressée.

« Il ne fait pas attendre d'être touchés par la maladie avant d'apprécier la santé », a tenu à rappeler Céline Rouleau à la population beauceronne.

En plus du montant qu'ils remettront à Leucan, Joannie et Sara-Claude Poirier, qui avaient les cheveux assez longs, ont décidé de faire un don de ceux-ci afin que des perruques puissent être fabriquées pour les enfants de partout en province et atteints de toutes formes de cancers.

Notons que la coiffeuse Karel Sévigny a coupé les cheveux des six membres de la famille Poirier ainsi que de Cynthia Poirier elle-même gratuitement lundi dernier.

Relais pour la vie de Saint-Georges

Bien que la famille souhaiterait participer à la 12e édition du Relais pour la vie de Saint-Georges organisé par la Société canadienne du cancer samedi le 2 juin prochain, ce ne sera pas possible en raison des traitements que suivra Cynthia, qui seront « très fatiguants ».

« On va s'inscrire pour les prochaines années, mais en 2018, c'est encore trop tôt », de conclure Céline Rouleau.