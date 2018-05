Le Grand McDon a lieu aujourd'hui, le 2 mai 2018, à Saint-Georges

Le Grand McDon a lieu aujourd'hui, mercredi le 2 mai, dans les trois succursales McDonald's de Saint-Georges. Pour l'occasion, à l'achat de certains items sur le menu de ces établissements de restauration rapide, les citoyens peuvent faire une différence dans la vie des enfants de la région. Les dons amassés au cours de la journée seront remis directement à l'organisme Havre l'Éclaircie, de Saint-Georges, ainsi qu'à l'Association pour l'intégration sociale (AIS) Beauce-Sartigan.

S'ils souhaitent contribuer à la cause, les Beaucerons pourront se rendre aux McDonald's du boulevard Lacroix, de la 1re Avenue, ainsi qu'à celui à l'intérieur du Wal-Mart jusqu'à 19 h ce soir. À l'achat de chaque Joyeux Festin, sandwich Big Mac ou boissons McCafé chaudes, 1,00 $ sera versé aux deux organismes mentionnés ci-haut. Le Grand McDon a débuté à 6 h ce matin.

Précisons que les gens qui auront acheté les 500 premiers Joyeux Festins sur le boulevard Lacroix recevront des bonbons de la confiserie de L'Inclusion, l'entreprise adaptée de l'AIS Beauce-Sartigan qui offre un emploi aux personnes handicapées de la région.

Des gens seront d'ailleurs dehors, au service au volant, et à l'intérieur des trois restaurants pour accueillir les clients dans le cadre de cette journée particulière.

De 16 h à 19 h, les pompiers, les ambulanciers et les policiers de l'équipe Cauca 911 seront également sur place pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs.

Tirage du Grand McDon

Pour le tirage du Grand McDon, des billets étaient en vente les jeudis 19 et 26 avril derniers, de 7 h à 19 h, les vendredis 20 et 27 avril derniers, de 7 h à 19 h, les samedis 21 et 28 avril derniers, de 7 h à 16 h, ainsi que les dimanches 22 et 29 avril derniers, de 8 h à 17 h.

Notons qu'il est encore possible de se procurer des billets pour ce tirage, qui aura lieu demain, jeudi le 3 mai, jusqu'à 19 h ce soir.

Il y a 200 cadeaux à gagner d'une valeur totale de 13 000 $ grâce à ce tirage, et le montant amassé grâce à ce tirage sera aussi remis à l'AIS Beauce-Sartigan ainsi qu'à Havre l'Éclaircie.