4 règles simples à suivre pour une bonne hygiène dentaire

L’hygiène bucco-dentaire est garante d’une bonne santé. Non seulement elle permet de conserver de belles dents et des gencives saines, mais elle évite aussi des maladies cardiaques ou des complications du diabète. Il faut donc lutter quotidiennement contre les attaques des bactéries, responsables des caries et des gingivites. À l’aide d’une bonne prévention, les soins dentaires seront également moins onéreux. Voici donc quelques règles simples à observer.

Se brosser les dents

Certes, il faut se brosser les dents au moins deux fois par jour pendant deux minutes. Mais il faut aussi penser à entretenir votre brosse à dents et la changer tous les trois mois, au maximum. Véritable nid à microbes, ne la prêtez jamais. Ne la rangez pas non plus dans un étui qui l’empêcherait de bien sécher. Les bactéries prolifèrent dans l’humidité.

Pour la désinfecter, placez-là dans un verre d’eau et mettez-la aux micro-ondes 1 minute de temps en temps ou plongez-là dans un bain de bouche antiseptique.

Choisissez une brosse à dents aux poils souples et avec une petite tête pour faciliter son accès partout. Vous retarderez l’apparition des caries et de la plaque dentaire.

Utiliser un fil dentaire

Le fil dentaire est le complément indispensable pour déloger les bactéries entre les dents. Il protège ainsi vos gencives dont les tissus soutiennent les dents. Des bossettes de taille différente sont idéales pour nettoyer les espaces difficiles d’accès.

Consulter son dentiste régulièrement

Une visite régulière chez le dentiste est recommandée dès le plus jeune âge des enfants, mais aussi aux adultes. Cette routine aura pour effet d’éviter la peur du dentiste, mais aussi de prévoir les éventuels soins : orthodontie à l’adolescence, extraction des dents de sagesse, détartrage, suppression des taches, inspection de la bouche et prise en charge des infections éventuelles. Pensez à souscrire à une assurance dentaire qui répond à vos besoins pour ne pas reculer ces visites ou retarder des soins faute d’argent. Une carie non soignée provoquera des dommages à la fois plus onéreux et plus douloureux.

Une bonne alimentation

Le sucre, mais aussi les aliments ou boissons acides tels que le citron ou les sodas favorisent l’apparition des caries et l’altération de l’émail des dents. Ne mangez rien le soir après le brossage des dents ou alors, recommencez l’opération.

Les soins dentaires coûtent très cher. La prévention reste le meilleur rempart contre les maladies.