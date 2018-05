75 000 $ amassés lors du 6e souper de la Saint-Vincent-de-Paul Québec-Chaudière-Appalaches

Le jeudi 26 avril dernier, s’est tenue la 6e édition de l’événement-bénéfice Les Amis de la Saint-Vincent de Paul. L’événement a connu un réel succès et a permis d’amasser 75 000 $ pour soutenir la mission de lutte à la pauvreté de la Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) de la grande région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches qui, chaque année, aide des milliers de personnes à se nourrir et à se vêtir, dont le quart sont des enfants.

Pour l'occasion, 140 convives se sont rassemblés solidairement pour la cause des plus démunis en participant au cocktail, au repas quatre services offert par le Bistro La Cohue et à l’encan silencieux. Ils ont aussi entendu un touchant témoignage de Mme Rama Seye, auparavant bénéficiaire des services de la SSVP, et aujourd’hui fière ambassadrice de la cause.

« Le parcours d’immigration reste inconnu pour beaucoup de personnes. Des postes de responsabilités abandonnés, beaucoup d’argent en jeu, surtout quand on doit voyager en famille avec de jeunes enfants comme ce fut mon cas. La SSVP, dans sa mission d’aide aux nécessiteux, fait un travail énorme de soutien envers ces derniers en leur offrant une aide considérable. Merci ! » - Rama Seye

Rappelons que depuis plus de 170 ans, la SSVP aide les gens d'ici. En 2017, près de 33 000 personnes ont pu profiter des programmes et services de l’organisme par l'entremise de ses 72 points de service. Son action se situe sur plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide alimentaire. Cette aide, c’est concrètement plus 1,5 M$, 2 600 bénévoles et 323 000 heures de bénévolat. Avec un financement public de moins de 5 %, la SSVP compte en grande partie sur la générosité de la population pour assurer la poursuite de son aide essentielle auprès des personnes dans le besoin.