Des tests d'alerte publique aujourd'hui au Québec et en Ontario

Aujourd'hui, des tests d'alerte publique ont été et seront transmis aux appareils compatibles branchés à un réseau sans fil LTE (évolution à long terme) au Québec (9 h 55) et en Ontario (13 h 55). Ces tests ont été et seront également diffusés à la télévision et à la radio dans ces provinces.

Depuis le 6 avril 2018, tous les fournisseurs de services sans fil doivent transmettre les messages d'alerte publique en cas d'urgence sur leurs réseaux LTE. Les tests d'alerte publique permettront aux Canadiens de se familiariser avec la façon dont les messages d'alerte seront envoyés à leurs appareils mobiles, notamment la tonalité et le rythme de la vibration qui permettront de les différencier des messages textes ordinaires.

Les messages d'alerte seront identifiés comme étant des tests et ne nécessiteront pas que les Canadiens prennent des mesures pour assurer leur sécurité.

Les fournisseurs de services sans fil et de radiodiffusion mèneront un test national du système d'alertes au public durant la Semaine de la sécurité civile. Ces tests sont effectués afin de s'assurer que le système d'alertes est fonctionnel et de faire connaître aux Canadiens le Système national d'alertes au public. Les Canadiens pourraient avoir à accuser réception du message d'alerte qu'ils reçoivent pour que leur appareil sans fil recommence à fonctionner normalement. S'ils ne peuvent pas accuser réception du message d'alerte, la sonnerie et la vibration continueront pendant 8 secondes.



Les messages d'alerte en cas d'urgence sont émis par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que par les responsables de la gestion des urgences. Les messages d'alerte permettent d'avertir la population de menaces imminentes, notamment en cas d'incendies, de tornades, d'inondations, de contamination de l'eau et d'alertes AMBER. Ces autorités sont également responsables de diffuser des messages d'alerte dans le cadre de tests périodiques.