L'école du Petit Chercheur obtient 14 684 $ pour embellir sa cour d'école

Pour réaliser 16 projets d’embellissement de cours d’école dans la région de la Chaudière-Appalaches au cours de l’été 2018, le gouvernement du Québec allouera une aide financière de 290 404 $. L'école primaire du Petit Chercheur, à Sainte-Rose-de-Watford, a d'ailleurs reçu un montant de 14 684 $ qui servira à l'installation d’un module de jeux ainsi qu'à l'aménagement paysager de l'établissement.

La députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, en a fait l’annonce aujourd’hui, lundi le 7 mai, au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale‑Nationale.

Pour la région de la Chaudière-Appalaches, voici la répartition des montants par commission scolaire :

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : 64 684 $ (trois projets)

Commission scolaire des Appalaches : 61 974 $ (quatre projets)

Commission scolaire de la Côte-du-Sud : 25 000 $ (un projet)

Commission scolaire des Navigateurs : 138 746 $ (huit projets)

L'école Les Sittelles, de Saint-Georges, a d'ailleurs reçu 25 000 $ pour l'aménagement d’un terrain de soccer synthétique avec mobilier urbain, et l'école Les Petits Castors, à Saint-Georges également, le même montant pour l'aménagement d’un terrain multisports et installation d’un module de jeux.

« L’embellissement des cours d’école de la région de la Chaudière-Appalaches est une excellente nouvelle pour tous les jeunes écoliers. Plusieurs d’entre eux auront la chance d’avoir accès à de nouvelles installations ou à des équipements fraîchement rénovés », de souligner la ministre Vien.

Précisons que cette aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2017-2018 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Cette mesure permet de financer divers projets d’aménagement que les commissions scolaires mettent en œuvre en partenariat avec la communauté, et ce, dans le but d’offrir aux élèves un environnement propice à la pratique d’activités physiques, stimulant et sécuritaire.

Rappelons que pour l’année scolaire 2017-2018, l’annonce d’aujourd’hui porte à plus de 1,6 milliard de dollars le montant investi pour, notamment, rénover, construire et agrandir les écoles du Québec.



Depuis 2016, près de 3,6 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures scolaires du Québec, notamment pour l’ajout d’espace, le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien.



Notons aussi que près de 2 200 projets de cours d’école ont été soutenus depuis 2005, grâce à l’aide financière accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école.