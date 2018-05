Courir pour la cause des enfants endeuillés à Saint-Prosper

Le centre d'écoute et le centre du deuil du Centre d'écoute et de prévention du suicide (CEPS) Beauce-Etchemins va courir pour la cause des enfants endeuillés lors du samedi 16 juin prochain. La course se déroulera pendant le Défi Beauceron Desjardins 2018, à Saint-Prosper.

La population beauceronne est donc invitée à courir ou à marcher lors de cette journée, afin d'amasser des dons pour permettre à l'organisme d’offrir des services d’aide et d’accompagnement aux enfants endeuillés et à leur famille.



Soulignons qu'un simple don peut permettre à un enfant de recevoir l’accompagnement dont il a besoin pour bien vivre son deuil.

Ceux et celles qui seraient intéressés à les accompagner peuvent s'inscrire à la course sur le site Web de Courir pour la vie et ensuite amasser des dons pour l'organisme. Il est également possible de faire un don directement, sans participer à l'événement sportif du mois de juin.



Rappelons que le centre du deuil du CEPS Beauce-Etchemins accompagne les endeuillés, jeunes et adultes, dans leur vécu et dans leurs émotions.

L'organisme aide également ces derniers à développer des outils et des trucs pour leur permettre de bien vivre leur deuil. Chez les jeunes, le parent restant et la famille bénéficie aussi d'un accompagnement.