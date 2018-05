Autisme : la Fondation Le Crépuscule accorde 3 600 $ à l'école l'Éveil

Le 27 mars dernier, la Fondation Le Crépuscule accordait une aide financière de 3 600 $ à l’école primaire l’Éveil de Sainte-Marie afin d’aider à la mise en place d’un local favorisant l’intégration des élèves ayant un diagnostic de trouble envahissant du développement (type autistique).

La Fondation du Crépuscule est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de soutenir financièrement l’accès et l’amélioration aux soins et aux services de santé dispensés sur son territoire.

Ce local, « La boîte à outils », permettra de favoriser l’intégration de ces élèves au milieu scolaire à l’aide d’objets sensoriels, de matériel adapté, de pauses sensorielles et d’interventions supervisées.

L’enseignant demeure le premier responsable de son élève et il convient avec le technicien en éducation spécialisée d’un défi adapté. Ainsi, au terme des passages à « La boîte à outils », l’enfant avec un trouble du spectre de l’autisme aura une meilleure connaissance du fonctionnement de son école, de ses propres besoins et des outils qu’il lui est possible d’utiliser.