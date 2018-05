Saint-Simon-les-Mines lance la première édition de « Nettoyons Saint-Simon »

Le Comité consultatif des loisirs de Saint-Simon-les-Mines lance aujourd'hui, vendredi le 11 mai, la première édition de son événement « Nettoyons Saint-Simon ». Ce dernier aura lieu lors du samedi 19 mai prochain, de 8 h à 12 h, à l’OTJ de la municipalité.

L’ensemble de la population est invitée à participer au nettoyage des rues et fossés de la municipalité, afin de lutter contre la pollution en se réappropriant son milieu de vie. La municipalité souhaite que cet événement éveille les consciences, en plus d’encourager les liens sociaux.



Cet événement souhaite sensibiliser l’ensemble de la population beauceronne à l’importance de préserver la beauté de la région, tout en entretenant la propreté des lieux publics et en réduisant l’incivilité polluante.



Notons que les jeunes sont notamment encouragés à participer à l’événement pour réaliser leur bénévolat scolaire.



A l’issue de cette activité, un dîner pizza sera offert aux participants et une plante sera remise gratuitement à tous les jeunes participants.



Les citoyens intéressés à prendre part à cette activité devront prévoir des gants et une tenue vestimentaire adaptée. Précisons que l’activité sera remise au 26 mai, aux mêmes heures, en cas de pluie.