Un vent fort de renouveau pour l'organisme Le Berceau

Le Berceau est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux jeunes mères de 25 ans et moins et à leurs enfants. Afin de mettre en avant ses services, Le Berceau a dévoilé le 10 mai dernier sa nouvelle campagne publicitaire présentant cinq profils de jeunes mères. L’objectif de cette campagne est de démontrer les différentes réalités vécues par ces dernières.

À lire également :

Chaque année, l’organisme aide en moyenne 150 jeunes mères âgées entre 15 et 25 ans en périodes prénatale et postnatale, et ce, sur le territoire de la Beauce, des Appalaches et des Etchemins. Rencontres individuelles, rencontres de groupe, soutien, écoute et coup de pouce matériel sont quelques-uns des services offerts aux jeunes femmes afin de les aider à mieux vivre leurs nouvelles réalités. Plus précisément, Le Berceau est un lieu accueillant qui leur permet de rencontrer d’autres mères, de partager leurs expériences, d’être soutenues dans leur rôle, d’avoir des moments de répit et d’obtenir de nouveaux outils, des conseils et des informations.

La nouvelle campagne ayant pour slogan « Ensemble, on… » a été créée pour permettre aux jeunes mères de s’identifier aux ambassadrices de la campagne. L’organisme en a profité pour renouveler son identité visuelle datant de plus d’une dizaine d’années. Cette nouvelle identité – incluant un nouveau logo, de nouveaux outils et un nouveau site Web – a comme mission de moderniser l’image et de la rendre plus dynamique pour mieux représenter la clientèle de l’organisme. L’initiative du projet découle de la demande des jeunes mères qui ont évoqué le besoin d’adapter l’image de l’organisme au goût du jour. De cette façon, Le Berceau sera plus facilement reconnu et, par le fait même, plus accessible.

L’organisme, créé en 1989, présent à Saint-Georges, à Sainte-Marie et à Thetford Mines, souhaite rappeler qu’il est possible de s’impliquer en tant que bénévole, membre du conseil d’administration, ou simplement pour faire du gardiennage ou participer aux activités d’autofinancement.