Un service de garde à l'école Jouvence de Sainte-Aurélie

Il y aura un service de garde à l’école Jouvence à Sainte-Aurélie pour la prochaine année scolaire. En effet, après plusieurs mois de démarches en ce sens, la Municipalité est très heureuse que ce service, essentiel pour les familles, soit offert dans son école.

À lire également :

Dans les faits, c’est l’école des Sommets de la Municipalité de Saint-Zacharie qui ouvrira une antenne satellite à l’école Jouvence de Sainte-Aurélie. Par conséquent, la gestion du service de garde sera faite par celui de l’école des Sommets.

Cette ouverture a été rendue possible grâce à l’initiative des membres du conseil d’établissement de l’école Jouvence, du soutien financier de la Municipalité de Sainte-Aurélie et de monsieur Bruno Vaillancourt (Projet Ironman 2.0). Il faut mentionner que le conseil d’établissement de l’école des Sommets et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ont donné leur aval au projet pour que celui-ci puisse voir le jour.

Ce nouveau service démontre la volonté du conseil municipal d’attirer des nouvelles familles pour dynamiser encore plus sa communauté.