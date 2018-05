Une dame originaire de Saint-Cyprien reçoit la médaille du lieutenant-gouverneur

Olivette Veilleux, originaire de la municipalité de Saint-Cyprien, dans la MRC des Etchemins, a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur lors du samedi 12 mai dernier. Cette dernière réside aujourd'hui au Manoir du Quartier, à Saint-Georges.

Avant d’emménager au Manoir du Quartier, Olivette Veilleux était déjà impliquée dans plusieurs activités sportives, sociales et culturelles, telles que le chant, et au sein de comités.

« Généreuse de son temps, elle se soucie du bien-être de son prochain et elle est toujours empressée de rendre service aux résidents et aux employés du Manoir du Quartier », souligne la coordonnatrice des loisirs de la résidence pour personnes âgées, Catherine Giguère.

Dès son arrivée au Manoir, Madame Veilleux s'est impliquée bénévolement dans le comité des loisirs, et elle a dirigé la chorale La Joviale ainsi que celle de la messe.



« La femme énergique et créative en elle écrit et met aussi en scène plusieurs pièces de théâtre qui sont ensuite fièrement présentées au Manoir », renchérit Catherine Giguère à son sujet.