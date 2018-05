Deux citoyens de Ste-Aurélie reçoivent la médaille du Lieutenant-gouverneur

Dans le cadre de la cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, qui a eu lieu le 12 mai dernier, deux résidents de Sainte-Aurélie se sont distingués et ont reçu cet honneur important.

Afin de souligner leur engagement bénévole soutenu sur le plan social et communautaire, madame Bibiane Fortin et monsieur Guy Bélanger ont reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. La conseillère municipale, madame Caroline Drapeau, et le directeur général de la Municipalité, monsieur Stéphane Hétu, étaient présents lors de la cérémonie. « Ce fut une très belle cérémonie pour des gens qui le méritent amplement », a souligné monsieur Hétu.

La Médaille

La Médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.