La SAQ remet plus de 14 922 dollars à Moisson Beauce

La journée de la fête des Mères clôturait la campagne SAQXBAQ au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Encore cette année, la Société des alcools du Québec (SAQ) a pu compter sur la complicité de ses clients pour faire un succès de cette maintenant traditionnelle levée de fonds. Les dons des clients ont été amassés du 4 au 13 mai, et la SAQ versait 1 $ par bouteille de vin blanc vendue les 4, 5 et 6 mai derniers. Ces efforts conjoints permettent à la SAQ de remettre aujourd’hui un total de 14 922 $ à Moisson Beauce.

La SAQ dit avoir à cœur de multiplier les occasions de sensibiliser à la cause pour mieux subvenir aux besoins : pour la fête de Pâques, elle a versé 2 495 $ provenant de la vente de boîtes-cadeaux à Moisson Beauce. Ainsi, depuis le début de l’année, plus d’un million de dollars ont été remis à BAQ. Cette nouvelle contribution porte à 5,2 millions de dollars le montant remis au réseau depuis 2009.

« C’est avec une grande excitation que nous remettons ce montant record au profit de notre cause d’entreprise », a déclaré Catherine Dagenais, vice-présidente et chef de l’exploitation à la SAQ.

« Nos clients ont encore une fois démontré une grande générosité, nos employés ont fait preuve d’une mobilisation exceptionnelle et dame Nature nous a offert des journées ensoleillées qui ont permis de susciter l’engouement autour des vins blancs. Nous le savons, les besoins en aide alimentaire sont en constante croissance. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la cause et d’avoir un impact partout au Québec. Nous prévoyons d’ailleurs une nouvelle activité à l’automne pour aider encore d’avantage. Plus que jamais, nous multiplions les efforts pour mettre fin à la faim. Nous souhaitons que les Québécois se joignent à nouveau à cette belle chaîne de partage », a-t-elle ajouté.

« Nous sommes très reconnaissant du support reçu suite à la campagne SAQXBAQ. Ce sera d’une aide précieuse pour appuyer notre mission qui est de soutenir la cause de la sécurité alimentaire et ainsi venir en aide aux personnes moins favorisés de notre région par l’entremise de nos organismes accrédités. », a souligné Nicole Jacques, directrice générale des Moisson Beauce.

Appui financier qui fait la différence

Le réseau des Banques alimentaires du Québec répond à 1,9 million de demandes d’aide alimentaire d’urgence chaque mois. La contribution de la SAQ chaque année représente le plus important don en argent que reçoit l’organisme. Il permet non seulement de répondre aux demandes d’aide qui leur sont adressées, mais aussi de bâtir des projets porteurs pour soutenir les gens dans le besoin. Grâce au soutien financier de la SAQ rendu possible grâce à la participation des employés et à la générosité des clients, BAQ peut notamment se donner les moyens de récupérer plus de nourriture dans les épiceries tout en respectant les plus hauts critères de salubrité. Au total, la SAQ a maintenant versé plus de 5,2 millions de dollars à l’organisme.