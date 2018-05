La Fondation du CBA remet près de 8 000 $ en bourses à ses étudiants

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a remis, mardi le 15 mai dernier, des bourses méritas totalisant 7 900 $ à 21 étudiants qui se sont démarqués, au cours de la dernière année, par leur implication dans la vie étudiante, un retour aux études réussi, leur persévérance scolaire, leur entrepreneurship ou leur excellence artistique et sportive.

Douze des boursiers étudient au centre de Saint-Georges et cinq, à celui de Sainte-Marie. Notons que les noms des quatre boursiers du centre de Lac-Mégantic seront révélés lors du bal des finissants qui aura lieu le 18 mai prochain.

« Les récipiendaires des bourses que nous remettons aujourd’hui sont des modèles pour leur collègues. Ils brillent chacun à leur façon. Aucun n’a le même cheminement, mais tous nous impressionnent par leur recherche de l’excellence », a mentionné la vice-présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, Micheline Fecteau.

Les montants versés aux lauréats hier portent donc à 41 000 $ le total des bourses remises à des étudiants par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches en 2017-2018.

« Nous sommes privilégiés de côtoyer des étudiants aussi inspirants. Ils ont du talent certes, mais ils se démarquent aussi par la charge de travail qu’ils accomplissent », a souligné le directeur général du Cégep, Pierre Leblanc.

« Ils ont une influence positive sur la communauté collégiale. Leur leadership continuera de se manifester sur le marché du travail ou dans la poursuite d’études universitaires », a renchéri le principal intéressé.

Bourses Vie étudiante (400 $)



Annie-Pier Bégin, Martin Belporo, Noémie Pomerleau, Océane Couture et Édith Chabot se partagent les bourses Vie étudiante.

Ils ont animé la vie étudiante en faisant partie des comités socioculturels et techniques, des équipes de rugby féminin et de soccer mixte, en participant aux Mercredis-Étudiants et à Cégeps en spectacle, ou encore en oeuvrant pour l’association étudiante et le comité environnemental.

Bourses Retour aux études (400 $)



La Fondation a souligné les retours aux études réussis de Sandra Lachance et de Noémie Tremblay, à Saint-Georges, ainsi que de Caroline Bolduc et de Gaby Veilleux, à Sainte-Marie.

Sandra est une mère monoparentale de deux enfants, inscrite en Arts visuels. Noémie a, quant à elle, quitté un emploi dans un centre de jeunesse pour entreprendre des études en génie civil.



Mère de cinq enfants, Caroline a repris des études en éducation spécialisée, tout en gérant une ferme avicole avec son conjoint et en occupant un emploi dans un service de garde.

Gaby, de son côté, est de retour aux études en sciences humaines après avoir vécu une expérience collégiale infructueuse il y a quelques années. Cette fois-ci, elle a réussi tous ses cours.



Bourses Persévérance scolaire (300 $)



Après des détours par le programme de Langues et le Tremplin-DEC, Valérie Fortin a complété ses Sciences humaines en trois sessions et partira sous peu pour le voyage d’intégration des acquis au Portugal.

Thomas Maravilla-Juhasz est inscrit au Tremplin-DEC à Sainte-Marie et complète son secondaire à l’éducation aux adultes. Il est un exemple d’assiduité pour ses rencontres avec le technicien en éducation spécialisé et au Centre d’aide en français. Il met tous les efforts nécessaires pour assurer sa réussite.



Bourses Entrepreneurship (300 $)



Alexandra Fournier a concilié études en Création et médias, famille de trois enfants, écriture d’un roman publié à l’automne et travail de représentante en développement des affaires. Le plan d’affaires qu’elle a développé pour une entreprise d’hébergement touristique a été reconnu au concours Face aux Dragons Beauce-Etchemin.

Jordan Roberge est très impliqué dans l’association étudiante du centre de Sainte-Marie. Membre fondateur du comité environnement responsable, il a organisé différents événements de nature environnementale. En parallèle, il travaille sur la ferme familiale.



Bourses Excellence artistique (400 $)



La pianiste Stéphanie Cloutier a fait partie du groupe gagnant de Cégeps en spectacle pour une troisième année de suite. Artiste généreuse, elle n’hésite pas à mettre son talent d’accompagnatrice au service de ses collègues.

Allyson Rodrigue est quant à elle membre de la troupe de théâtre l’Épisode, de l’équipe d’improvisation des Pissenlits, ainsi que des équipes d’animation de Cégeps en spectacle et des Mercredis-Étudiants.

Bourses Athlètes de l’année (400 $)

Ophélie Veilleux et Jérémy Desmeules ont été nommés athlètes féminine et masculin de l’année.

Ophélie a été élue sur l’équipe d’étoiles de volleyball de Division 2 de la section Québec-Chaudière-Appalaches.

Jérémy a reçu la même distinction au basketball, en plus de briller comme quart-arrière de l’équipe de football des Condors.