La marche « Plus forts que Monsanto » aura lieu pour une 6e édition à St-Georges

Dans le cadre de la journée mondiale contre Monsanto, Vigilance OGM et l’Alliance pour l'interdiction des pesticides systémiques organisent cette année, pour une sixième édition consécutive, la marche « Plus forts que Monsanto ». Cette activité se déroulera samedi le 19 mai prochain, à Saint-Georges, dès 11 h. Le départ se fera dans le stationnement en face du centre sportif Lacroix-Dutil.

Cette marche est organisée dans le but de défendre la transition vers une agriculture moins dépendante des pesticides et plus respectueuse des agriculteurs et des agricultrices, tant au Québec que partout dans le monde.

« De nombreuses études et enquêtes récemment publiées démontrent l’utilisation accrue des OGM et pesticides, leurs dangers sur la santé humaine et l’environnement et l’effondrement sans précédent de la biodiversité », expliquent Pascal Priori, de Vigilance OGM, et Robert Gélinas, co-organisateur de la marche.

Selon ces derniers, il y a donc urgence d’agir face à une disparition silencieuse de la biodiversité, afin de protéger le patrimoine naturel du Québec pour une agriculture qui se doit de devenir durable et s’ajuster à la capacité de nos écosystème.

« Nos abeilles, nos oiseaux et nos poissons sont aujourd'hui sous une pression incroyable, causée par l’utilisation toujours accrue de pesticides et d'une industrialisation de l'agriculture aux dépens de l’agriculture familiale, des consommateurs et de l’environnement », ajoutent les deux principaux intéressés.

Précisons donc que cet événement public sera la démonstration de la mobilisation citoyenne à l’heure où l’acquisition de Monsanto par Bayer est en voie d’être approuvée, dans un contexte d’un contrôle corporatif de l’agriculture québécoise et canadienne toujours plus grand.