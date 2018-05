Alexandra Fournier, récipiendaire d'une médaille du Lieutenant-gouverneur

Voir la galerie de photos

Alexandra Fournier est une étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, mère de trois enfants, qui a obtenu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, le samedi 12 mai dernier, dans le cadre d'une cérémonie officielle. En plus d'être étudiante et mère, elle a écrit un roman, Un don du coeur (Bergame, 2017), qui a été publié en France et qui est disponible dans les pays francophones. Elle a également une entreprise de développement d'affaires. Comment fait-elle pour allier les différentes composantes de sa vie ? C'est ce qu'EnBeauce.com a tenté de savoir en s'entretenant directement avec elle le mardi 15 mai 2018.

Pour visionner les faits saillants de cet entretien, il suffit de cliquer sur la vidéo ci-dessus. Une entrevue réalisée par le journaliste Alexandre Poulin.