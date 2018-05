Les grands gagnants du pool de hockey du CFER sont dévoilés

Le 8 avril dernier, le centre de formation en Entreprise et Récupération (CFER) de Beauce a procédé à la remise des prix à la suite d'un pool de hockey de la Ligue nationale de hockey (LNH). Cette campagne de financement aura permis d’aider plusieurs élèves à financer une partie de leur voyage scolaire à Washington, Lancaster, Hershey et Atlantic City qui avait lieu du 7 au 11 mai derniers. Plus de 200 participants étaient en lice pour se mériter le titre du « plus grand connaisseur de hockey de la région ».

Les grands gagnants sont :

1er : M. Mathieu Savoie, gagnant de 250$ applicables sur la fabrication d’un meuble ou de tout autre produit fait au CFER.



2e : M. Alex Hébert, gagnant d’un jeu de « washers ».



3e : Mme Carole-Anne Basque, gagnante d’un jeu de washers.

Les enseignants du CFER tiennent féliciter les gagnants et la gagnante et à remercier tous ceux et celles qui ont encouragé les élèves lors de cette campagne de financement.