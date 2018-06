Des finissants en sciences humaines de la Beauce reviennent du Portugal

31 finissants de sciences humaines du Cégep Beauce-Appalaches et trois de leurs enseignants ont participé, du 25 mai au 2 juin, à un voyage au Portugal. Ce périple leur a permis de mettre en application, dans un environnement pratique, les notions de géographie, d’histoire, de psychologie, de sociologie, d’économie et de politique, notions qu’ils ont acquises dans les différents cours de leur programme d’études.

« Le véritable laboratoire de sciences humaines, c’est le monde, mentionne l’enseignant Michel Jr Fabre. Les étudiants ont présenté, dans différents lieux, des projets synthèses de fin d’études sur différents aspects de la société portugaise qu’ils ont réalisés dans le cadre du cours d’intégration des acquis. Ils ont entretenu leurs collègues à propos des grandes découvertes des marins portugais, de l’importance du soccer au Portugal, de la décriminalisation des drogues, de l’industrie touristique et des corridas et autres fêtes taurines ».

Le voyage est aussi, une façon, pour les étudiants, de s’ouvrir sur le monde, d’apprivoiser différentes cultures et de développer leur curiosité. Il leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances en plus de rendre la théorie très concrète.

« Il (ce séjour) leur donne aussi le goût du voyage, ajoute Michel Jr Fabre. Certains en étaient à leur premier séjour outre-mer. L’expérience des seize dernières années démontre que plusieurs de nos étudiants ont eu la piqûre pour les séjours à l’étranger ».

Les étudiants sont évidemment passés par la ville de Porto pour visiter une cave où l’on produit le fameux vin de Porto. Ils se sont arrêtés à Nazaré, là où le record mondial de la plus grosse vague jamais surfée (24,28 mètres) a été enregistré. Ils ont visité l’Université de Coimbra, l’une des plus vieilles de l’Europe encore en activité, ainsi que des grottes à Lagos. Le Monastère des Hiéronymites où se trouve le tombeau de Vasco de Gamma, la Tour de Bélem bâtie pour garder le port de Lisbonne et le Palais de Pena, l’attraction touristique portugaise la plus visitée, étaient aussi inscrits sur l’itinéraire des jeunes Beaucerons.

Les finissants de sciences humaines se rendront en Italie du Nord, l’an prochain, pour la 18e année des voyages annuels.

Les étudiants ont défrayé une partie des coûts de leur voyage en organisant différentes activités de financement.