Un nouveau bureau d'information touristique s'installe à Saint-Georges

Le 15 juin dernier, c’est dans les locaux du Grand Marché Beauce-Sartigan sur la 1re Avenue à Saint-Georges, que se sont réunis plus d’une trentaine de partenaires et de représentants touristiques, afin de souligner l’ouverture d’un nouveau Bureau d’information touristique pour la Beauce.

Les entreprises touristiques du secteur Beauce-Sartigan sont bien heureuses de cette nouvelle. Les nouvelles stratégies de développement touristique des trois dernières années ne remplissent pas les attentes en termes de résultats selon les entreprises. En plus des bornes numériques d’information, des équipes d’accueil touristique sont mobiles sur le territoire de la MRC Beauce-Sartigan. Cette stratégie veut que des étudiants se déplacent en été avec leur sac à dos, leur drapeau, leur tente et même leur camion touristique (en 2017) pour parcourir les lieux et événements où sont potentiellement les visiteurs. Cette formule permet moins de référencement direct pour les établissements d’hébergement et fait en sorte de rejoindre davantage des résidents que des touristes. C’est un résultat positif pour améliorer la culture touristique dans la région, mais n’étant pas l’objectif de base de l’accueil touristique, ce nouveau bureau permettra de poursuivre les démarches pour assurer un accueil de qualité aux visiteurs.

Le Bureau d’information touristique situé à l’intérieur du Grand Marché Beauce-Sartigan est donc un projet pilote sur un an en lequel porte une grande confiance l’équipe de Destination Beauce. L'emplacement en soit a également la force d'accueillir les visiteurs à l'intérieur d'une boutique de produits locaux, étant très attirant pour les visiteurs.

Le bureau de Saint-Georges ouvrira ses portes dès le 22 juin et sera ouvert tous les jours jusqu’au 3 septembre inclusivement. Ensuite, la borne numérique y sera accessible ainsi que des dépliants, et ce, sur les heures d’ouverture du Grand Marché, mais il n’y aura pas de personnel en place.