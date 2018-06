La 8e édition du Défi PSF sera de retour en septembre

Soucieuse de promouvoir les saines habitudes de vie et la persévérance dans l’effort, l’équipe-école de la polyvalente Saint-François, soutenue par la Ville de Beauceville et propulsée par Les Constructions Martin Jacques en collaboration avec « Courir la Beauce », lance la huitième édition du Défi PSF.



Cet événement sportif, ouvert à toute la population, se déroulera le samedi 8 septembre prochain. Les départs du 21.1 km, 10 km et du 5 km auront lieu en face de la Polyvalente sur l’Avenue Lambert entre 8 h 30 et 9 h 15. Pour ce qui est du 2 kilomètres, le départ est fixé à 11 h 15. Afin d’assurer la sécurité optimale des coureurs, la circulation sur l’Avenue Lambert sera déviée.

L’an dernier, un peu plus de 680 personnes ont relevé ce défi. Cette année, nous souhaitons accueillir autant de participants. Les buts visés par cette activité scolaire-municipale sont de démontrer l’importance de pratiquer des activités physiques quotidiennement, de développer le sens de l’effort afin de poursuivre et d’atteindre un but à long terme et d’être en mesure de transposer ces qualités dans la vie de tous les jours tant au travail qu’à l’école. En plus d’augmenter le sentiment de satisfaction personnel, chaque participant recevra un t-shirt aux couleurs de l’événement (avec les logos de nos commanditaires), une puce électronique pour mesurer le temps pris et une médaille pour ceux qui réussissent à terminer l’épreuve.



Les trajets offerts pour cette année et prix pour les parcours (prix avant le 8 août) :

2 km = 15 $ (temps moyen 2016 - 00:13 :27)

5 km = 39 $ (temps moyen 2016 - 00:30 :52)

10 km = 39 $ (temps moyen 2016 - 00:56 :13)

21.1km = 39 $ (temps moyen 2016 - 01:47:42)

21.1 km par équipe de 2 = 60 $ (nouveau)



Le coût demandé aux participants est maintenu cette année grâce aux partenaires financiers de l'événement. Plus d’une vingtaine de commerces se sont impliqués de près ou de loin, et plus particulièrement Promutuel, Beauce Autos et les constructions Martin Jacques (GUS) qui sont les commanditaires majeurs de l'événement.

Inscription et profits



Il sera possible de s’inscrire au Défi PSF à une date ultérieure qui sera communiquée bientôt sur la page Facebook de l’événement, le site de la Polyvalente Saint-François ou le site de l'événement. Tous les profits générés par l’événement serviront à soutenir les activités sportives de l’école afin de continuer à offrir ces activités aux élèves à des prix abordables.