246 golfeurs au tournoi de golf des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce

C’est sous la présidence d’honneur de Nicole Landry, Julie Lehoux et de René et Grégoire Landry de l’entreprise Autobus Landry que se sont élancés, le 14 juin dernier, 246 golfeurs sur les terrains du Golf de Beauce à Sainte-Marie et du Golf Dorchester à Frampton pour le tournoi annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce.

La pluie et le temps frais n’ont pas empêché les golfeurs de participer avec enthousiasme et en grand nombre à l’un des plus gros tournois de l’année en Beauce. Sous le thème « C’est un départ pour la troisième génération », l’événement visait à souligner une étape importante pour Autobus Landry, soit la relève de l’entreprise. Ce tournoi était aussi une occasion privilégiée pour les participants d’allier plaisir et affaires, le réseautage étant à l’honneur. La journée s’est conclue avec un souper qui a rassemblé près de 310 participants.

L’événement ne pourrait exister sans le soutien des nombreux bénévoles, du comité organisateur et des commanditaires. C'est grâce à leur collaboration que cette activité a encore une fois été un succès. Année après année, la popularité de l’événement démontre bien l’importance qu’accorde le milieu au développement économique de la région et la mission de Développement économique Nouvelle-Beauce. Les profits générés par le Tournoi de golf seront réinvestis dans divers services pour les entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce, dont le Mentorat d’affaires et le Fonds des entrepreneurs, un fonds visant à stimuler l’entrepreneuriat en aidant les promoteurs à créer une entreprise ou à en faire l’acquisition tout en leur offrant un soutien financier sous forme de prêt.

Rappelons que Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) est la porte d’entrée des entrepreneurs où ceux-ci sont soutenus dans le démarrage ou la croissance de leurs projets d’affaires.