Marie-Andrée Poulin nous parle de la Coupe Femina

Des femmes de partout au Québec se donnent rendez-vous depuis maintenant 4 ans pour relever ce défi nautique 100% féminin qui les invite à « oser » la mer. Coupe Femina, c’est le plus grand rassemblement de navigatrices et la seule course amateur de voile 100 % féminine au Québec. Marie-Andrée Poulin, native de la Beauce, était de passage dans la région et EnBeauce.com en a profité pour la rencontrer afin qu'elle fasse la promotion de cet événement qui la passionne.

En effet, c'est Marie-Andrée Poulin, journaliste au culturel, TVA Nouvelles et LCN, qui sera la porte-parole de la 5e édition de la Coupe Femina. Passionnée de voile, Mme Poulin sera aussi sur la ligne de départ en tant que membre d'équipage. En préparation de cette course, elle a dû suivre une formation afin d'améliorer ses compétences et ses connaissances.

Dans le cadre de la 5e édition, ce sont 150 participantes pour un total de 28 bateaux qui s'affronteront sur les eaux du fleuve Saint-Laurent.

« Dès que j'ai entendu parler de la Coupe Femina, j'ai tout de suite eu envie d'en savoir davantage et ensuite de m'inscrire pour participer! Comme je suis débutante, c'est une passion nouvelle. Je suis ravie de pouvoir partager cette expérience avec des femmes qui, comme moi, en sont à leurs débuts, mais aussi avec celles qui sont plus aguerries », explique avec passion la porte-parole Marie-Andrée Poulin.

Pour la 5e édition, qui se tiendra le samedi 7 juillet 2018, la marée montante favorise un parcours en direction de Neuville. Le départ se fera de la marina du Parc Nautique Lévy jusqu'au franchissement de la bouée Q32, à Neuville, et se terminera par le retour sur la ligne d'arrivée à la marina du Parc Nautique Lévy.