Les cadets de la sûreté du Québec sont de retour à nouveau

Les cadets de la Sûreté du Québec (SQ) sont de retour dans 44 municipalités du Québec. Pour une 8e saison, ils assureront une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, participeront à des événements locaux et prendront part à des activités de relations communautaires.

Cette année, 96 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été embauchés dans le cadre du Programme de cadets de la SQ, qui est mis en oeuvre en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se distingue par la qualité de la formation qu’il offre aux cadets ainsi que par l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison.

Pour la région de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, les cadets de la Sûreté seront présents dans les MRC de Beauce-Sartigan (2), Nouvelle-Beauce, Montmagny, des Appalaches, Jacques-Cartier et Charlevoix.

Au cours de la saison 2017, 86 cadets de la Sûreté du Québec ont réalisé plus de 16 530 activités reliées à leur mandat. Parmi ces activités, soulignons que 80 % des heures d’activités des cadets ont été consacrées à de la surveillance à pied ou à vélo. Chaque année, leur présence contribue à accroître le lien de proximité avec la population et permet à des jeunes d’acquérir une expérience de travail inoubliable.