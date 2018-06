Un coin animal à l'école du Trait-d'Union de Saint-Prosper

L'École du Trait-d'Union de Saint-Prosper reçoit un prix de 3000 $ de la fondation Desjardins pour l'installation d'un coin animal dans une partie passante de l'école.

Pour que le projet soumis soit éligible, celui-ci devait directement bénéficier aux jeunes inscrits à la maternelle, au primaire, au secondaire ou dans un programme d’éducation aux adultes dans le but d’obtenir un diplôme d’études secondaires. Le projet devait viser directement plus d’un jeune et servir exclusivement à l’exécution d’un projet pour les jeunes dans lequel ils sont activement engagés. Une des autres contraintes était le fait que le projet devait contribuer au renforcement de l'estime de soi, de la motivation, de l'association avec les pairs ou encore, promouvoir de saines habitudes de vie chez les jeunes.

Les différentes soumissions pour ce projet étaient évaluées par un comité indépendant composé de bénévoles qui déterminèrent l'admissibilité des projets soumis. Dans le cas du projet qui se nomme De la vie au Trait-d'Union, il permettra de rejoindre 350 jeunes.

Depuis quelques années, plusieurs classes de l'école du Trait-d'Union hébergent de petits animaux pour le plaisir des élèves. Un effet plus que positif a été remarqué chez les élèves qui côtoient ces animaux. Ces enfants sont plus calmes et plus responsables. L'École Trait-d'Union, avec la soumission de ce projet, démontre sa volonté d'étendre les bienfaits de cette activité au reste de l'école. Le projet étant donc de créer un coin animal dans une partie passante de l'école. Pour ce faire, ils ont besoin de cages, de nourriture, d'animaux et de litière.

Les instigateurs du projet croient fortement que si le projet prend vie, les élèves seront davantage motivés parce qu'ils se sentiront plus accueillis à l'école. Ce coin animal apporterait un sentiment d'appartenance chez les jeunes. Ceci se manifesterait notamment dans leurs responsabilités en lien direct avec les soins à accorder aux animaux.

Les projets admissibles retenus étaient ensuite soumis au vote électronique des dirigeants et des employés du Mouvement Desjardins qui a eu lieu sur le portail interne du Mouvement Desjardins du 27 novembre au 8 décembre 2017. La description du projet et le montant demandé faisaient partie des critères évalués par les dirigeants et employés du Mouvement Desjardins.

La liste des projets sélectionnés indiquant les participants qui les ont soumis a été publiée sur le site de la Fondation Desjardins.