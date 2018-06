Ouvert ou fermé le 24 juin?

Voici ce qui sera ouvert et ce qui sera fermé lors de la fête nationale, le dimanche 24 juin prochain.

FERMÉS

Tous les commerces de détail de biens (magasins, boutiques, marchés, etc.) devront être fermés au public conformément à la loi.

Toutes les succursales de la SAQ seront fermées le 24 juin, mais resteront ouvertes jusqu’à minimum 19 h le 23 juin.

Les épiceries grandes surfaces ainsi que les centres commerciaux doivent également demeurer fermés.

Étant donné que la fête nationale est un dimanche, les points de services gouvernementaux seront fermés le 25 juin, en plus des caisses et des banques.

PEUVENT OUVRIR

​Les commerces d’alimentation de petites surfaces, comme les boucheries et les fruiteries, peuvent demeurer ouverts le 24 juin.

Les pharmacies bénéficient également d’une exemption légale pour la fête nationale et peuvent ouvrir leurs portes, tout comme les dépanneurs, les restaurants, les stations d’essence et les établissements culturels ou sportifs.

À Saint-Georges

Le Carrefour Saint-Georges sera fermé le dimanche 24 juin. Ainsi que les autres commerces de biens et les épiceries grandes surfaces. Le Cinéma Centre-Ville sera ouvert. L’horaire des départs d’autobus Breton est modifié. Vous pouvez visiter http://www.autobusbreton.com pour plus de détails.

À Sainte-Marie

Les Galeries de la Chaudière seront fermées, à l’exception du restaurant Mikes et du SuperClub Vidéotron, qui eux seront ouverts. Le Cinéma Lumière sera également ouvert.

Pour obtenir plus de détails, il est possible de consulter le site web d’Économie, Science et Innovation Québec.