Nomination de Claudie Côté-Chabot chez Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

C’est avec enthousiasme que M. Bruno Marchand, président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, annonce la nomination de Mme Claudie Côté-Chabot au poste de directrice du marketing et des communications.

Issue du domaine médiatique et journalistique, Mme Côté-Chabot a fait sa marque au cours des huit dernières années en production de contenu innovant et en gestion au sein du Réseau TVA. Au fil des ans, elle a ainsi occupé le poste de journaliste, de chef de pupitre et de responsable de l'affectation pour TVA Nouvelles.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, une organisation qui m’interpelle par sa mission, par la rigueur de ses actions et par le dynamisme de son équipe. Je me réjouis de mettre mon expérience au service de sa croissance, de son image et de son rayonnement », a déclaré Claudie Côté-Chabot.

Depuis son entrée en poste il y a quelques semaines, sa rigueur, sa créativité et son sens de la débrouillardise ont déjà démontré qu’elle sera un atout important pour Centraide. Sa facilité à œuvrer dans un environnement en évolution, son leadership et sa capacité de mobilisation seront des cartes maîtresses au sein de l'organisation qui rassemble le milieu et les ressources afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité.