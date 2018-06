La Finale des Jeux du Québec à Thetford Mines a besoin de bénévoles

À 30 jours de la 53e Finale des Jeux du Québec qui aura lieu à Thetford Mines, le comité organisateur lance un appel à la population. C’est lors d’une conférence de presse faisant état de l’avancement du projet, que les porte-paroles en ont profité pour livrer un message important sur le recrutement des bénévoles et faire valoir les avantages de cette implication.

Les efforts de recrutement sont importants afin d’arriver à répondre aux nombreux besoins de tous les secteurs. Au total, près de 3 500 bénévoles sont nécessaires pour assurer aux 5 000 athlètes et accompagnateurs une expérience hors du commun.

À 30 jours de la Finale, la réfection des infrastructures va bon train. Les services d’hébergement, de transport, de santé, de sécurité et d’alimentation s’organisent pour l'occasion et le comité est très confiant. L’inscription des bénévoles est le seul dossier qui accuse actuellement un retard sur l’échéancier.

« À 30 jours de la Finale, il ne manque que vous, chers bénévoles ! Pour y arriver, nous avons besoin du soutien de toute la population. Nous sommes conscients que vous avez tous un horaire très chargé, mais l’implication minimale demandée est de 4 heures. C’est peu pour vous, mais important pour nous. Que ce soit pour un avant-midi, une après-midi, une soirée ou plusieurs jours, n’hésitez pas à vous impliquer » mentionne Guylaine Dubuc, présidente du conseil d’administration de la Finale.

Programmation sportive et complémentaire

La conférence a aussi permis à l’équipe de la programmation sportive et complémentaire de faire le dévoilement officiel de l’horaire des compétitions et des activités sociales. Divisées en deux blocs, les 18 disciplines seront présentées sur 13 sites situés à Thetford, Black Lake, Robertsonville, Disraeli et Ste-Praxède.

Du 28 au 31 juillet, ce sont l’athlétisme, le baseball, le golf, le tir à l’arc, le triathlon, le vélo de montagne et le volleyball qui seront à l’honneur. Le deuxième bloc présentera quant à lui le basketball, le cyclisme, la natation, la natation en eau libre, le soccer, le tennis, la voile et le volleyball de plage, du 1er au 4 août 2018.

En dehors des heures de compétition, les jeunes sportifs pourront se divertir au Village des athlètes, qui sera situé à la Polyvalente de Thetford Mines. Des activités permanentes y seront installées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.

Projection de films, zone détente, jeux de société, arcade, jeux vidéo et discothèque sont à l’horaire. Les athlètes pourront également participer à des activités spéciales comme du tag à l’arc, du bubble soccer, du dart hockey, des ateliers de maquillage, un jeu d’évasion, de l’improvisation, du soccer libre, un spectacle de magie, une séance de tatouage temporaire et même une activité de lancer de la hache. Ce calendrier, très varié, saura certainement répondre à tous les goûts.

Pour les membres de la famille des Jeux, majeurs et accrédités, dont les bénévoles, le C-Bar | La Cage Brasserie Sportive (le Bar des Jeux) sera accessible dès 21 h chaque soir à la Centrale des Jeux Hydro-Québec, située au Cégep de Thetford.

Inscription et information

Pour s’inscrire comme bénévole ou recevoir de plus amples informations sur la Finale, les gens sont invités à se rendre sur le site internet www.jdq2018.com ou à communiquer avec le comité organisateur par téléphone au 418 755-0546 ou en personne à la Maison des Jeux Routhier Électricien située au 257-C rue Notre-Dame Ouest à Thetford Mines.