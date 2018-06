Des jeunes de la Beauce s'apprêtent à partir pour le Costa Rica

C’est maintenant l’heure du départ pour le projet Persévérance scolaire — Costa Rica 2018. Le 30 juin prochain, les jeunes prenant part au projet s’envoleront pour la petite communauté de Quebrada Honda, au Costa Rica, pour y vivre une expérience de coopération internationale de 22 jours.

Pendant les neuf derniers mois, les jeunes ont assisté à 18 rencontres de groupes, à une quinzaine de rencontres individuelles et ont fait plusieurs campagnes de financement afin de préparer cette fameuse aventure. Pour se rendre jusqu’ici, ils ont travaillé fort et ont développé leur persévérance. Il s’agit d’une grande réussite pour eux. Grâce à leurs nombreux efforts et à leur ténacité, ils iront collaborer auprès des familles qui les accueilleront.

Cette expérience déstabilisante leur permettra de mettre en pratique tous les outils et moyens appris durant leur préparation afin de s’adapter et de persévérer.