Safari Condo : de Grands Rassemblements pour tisser une communauté serrée

Dans une volonté de diriger une entreprise avec des valeurs humaines et de créer une communauté de gens agréables, Daniel Nadeau a mis sur pied, dès 1999, un événement annuel rassemblant les fiers propriétaires de véhicules Safari Condo. Depuis, ce sont 19 Grands Rassemblements de condistes qui ont eu lieu, organisés soit par Michèle, la femme de Daniel, ou par de fidèles clients de l’entreprise. Comme il se doit, la première édition a eu lieu en Beauce, à Scott Jonction, en 1999.

Au fil des années, de plus en plus d’adeptes se joignent au groupe un peu partout à travers le Québec afin de passer des moments agréables. Lors de ces séjours, plusieurs activités sont organisées afin de rassembler les adeptes autour d’une passion, le plein air. Chaque année, des clients de différentes régions proposent un lieu à découvrir pour les autres condistes. De plus, durant ces rassemblements, les clients présents ont la chance de découvrir en exclusivité les nouveautés de l’entreprise et de garder un contact amical avec leur fournisseur.

Pour Safari Condo, ces rassemblements ont entre autres permis de créer une communauté de fidèles clients qui contribuent énormément au développement de l’entreprise.

Selon Dominique Nadeau, directrice générale de Safari Condo et fille de Daniel Nadeau, la clientèle est un des éléments clés de leur succès. En plus d’être fidèles à l’entreprise, plusieurs clients s’impliquent comme bénévoles lors de divers événements et certains font en continu de la publicité dans leur entourage. Les médias sociaux des fidèles sont plus respectés que les placements publicitaires de l’entreprise directe, car les témoignages qu’ils offrent sont authentiques, sincères et très vendeurs pour de potentiels acheteurs.

En hiver

Pour les plus courageux, des rassemblements d’hiver sont aussi organisés depuis 2003. Ski, raquettes, randonnée et plusieurs autres activités permettent à cette communauté de garder contact et profiter de ses acquisitions. Cette année, les escargots givrés, comme on les appelle, se sont réunis à Saint-Sylvestre dans Chaudière-Appalaches.

Le 20e rassemblement

Cette année, les dirigeants de l’entreprise s’attendent à un rassemblement record pour le 20e anniversaire. 325 véhicules et environ 600 personnes sont attendus pour ce Grand Rassemblement qui se déroulera cette fois à Sainte-Marie. Pour l’occasion, des clients feront même le voyage à partir de l’Australie afin de venir célébrer en grand les 20 ans de Safari Condo.