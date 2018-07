Le village Sartigan était situé sur la rivière Le Bras

Les membres de la nation Sartigan sont heureux d’annoncer et de confirmer que le village ancestral Abénaqui, comme le transmettait la tradition orale, était situé sur la rivière Le Bras et non sur la rivière Chaudière. Cette découverte confirme le lien entre le village Sartigan et le Chef Abénaqui Vincent St-Castin, en Beauce.

Cette découverte est conforme à la tradition orale transmise depuis des générations et qui confirmait que le village était bien situé sur la rivière Le Bras et non sur la rivière Chaudière où était représenté une mission religieuse. Le village Sartigan n'était donc pas associé à la mission religieuse puisqu'il avait son propre Chef et sa propre structure.

Vincent St-Castin inhumé à Saint-Joseph de Beauce

Le 6 juin 1761, Vincent St-Castin a été inhumé au cimetière de Saint-Joseph, et ses frères assistent à la sépulture. L’endroit est situé aujourd’hui à l’ouest de la Rivière Chaudière, dans un champ et est marqué que d'une croix. Vincent St-Castin était un militaire français et chef Abénaqui qui fonda une famille avec une femme autochtone, plusieurs de ses descendants vivent toujours en Beauce.

Les membres de la nation Sartigan désirent donc obtenir la protection du patrimoine culturel de cet endroit et ainsi, ils demanderont que l’attribution du titre de cimetière autochtone soit approuvée pour ce site. La volonté étant d'honorer la mémoire de Vincent St-Castin et ses descendants tout en offrant un endroit approprié où les membres de la nation et descendants de St-Castin pourront à l’avenir être inhumés.

Démission de la chef Dominique Côté

Dominique Côté, profite de cette occasion pour informer la population qu'elle démissionne de son poste de Chef de la nation Antaya.

« Je profite de l’occasion pour vous informer de ma démission comme Chef de la nation Antaya ainsi que le retrait d’une centaine de membres. Les divergences d’opinion, de croyance et de valeur m’amènent aujourd’hui à cette décision. La nation Antaya est maintenant à la fin d’une étape et de nombreux changements sont à l’horizon pour eux. Nous leur souhaitons bonne continuité dans leurs projets. J’aimerais vous exprimer l’immense honneur et fierté que j’ai eu d’être élue Chef de la Communauté autochtone Antaya et de la Première Nation Waban Aki Antaya pendant toutes ces années. »

Suite à ce retrait, un schisme a eu lieu au sein de la nation Antaya et les membres réunis, descendants du chef Abénaqui St-Castin et du chef Abénaqui Metgermette ont décidé de continuer sous le nom de Nation Sartigan, qui est reliée au village ancestral Sartigan. Ils poursuivent leurs démarches afin d’être déclarés bande indienne de la Beauce.

Selon Dominique Côté, la Carte de John Montresor de 1750 identifie clairement le village Sartigan sur la rivière Le Bras et le relie au chef Abénaqui St-Castin dont on retrouve toujours des descendants en Beauce, notamment les familles Duval et Mathieu. Suite à ces démarches, les membres de la Nation Sartigan demanderont à la Fabrique de Saint-Joseph de déclarer la tombe de St-Castin, comme étant le cimetière de St-Castin, dont les descendants pourront y être enterrés en fonction de leurs mœurs et identités.