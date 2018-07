Ouverture officielle des CIEC des MRC de la Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche

Les Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche sont officiellement entrées en vigueur et sont présentement en processus de démarrage de leur coopérative.

Chapeautées par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord et appuyées par divers acteurs de la communauté, les CIEC permettent aux jeunes adolescents de s’initier au marché du travail ainsi qu’à la gestion d’une entreprise coopérative.

Chacune des CIEC est composée de 8 à 10 entrepreneurs, âgés de 14 à 17 ans, motivés et prêts à servir leur communauté par le biais de menus travaux. Les membres de la CIEC, appelés entrepreneurs, créent ainsi leur propre emploi d’été en plus de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales et coopératives.

Les jeunes peuvent ainsi prendre conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités collectives dans le but de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations. Les CIEC offrent des services tels que la tonte de gazon, le désherbage, la peinture, la garde d’enfants, l’entretien ménager et bien d’autres services dont les entrepreneurs sont les initiateurs.

Étant indépendante l’une de l’autre, Chaque CIEC organise sa propre ouverture officielle. Ce mercredi 4 juillet 2018 dernier, la population de Robert-Cliche a été conviée à l’ouverture officielle de la CIEC Robert-Cliche au mercredi en forme de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

L’ouverture officielle de la CIEC Nouvelle-Beauce aura lieu le 14 juillet 2018 au terrain de soccer situé au 1033 boulevard Vachon, en collaboration avec la journée interculturelle soccer été 2018. L’équipe de jeunes entrepreneurs sera présente pour encourager les participants ainsi que pour vendre des hot-dogs et animer des activités pour les enfants.

Les citoyens intéressés à bénéficier de ces services sont invités à communiquer

avec les CIEC dès maintenant.