C’est aujourd’hui, le samedi 7 juillet, qu’a lieu l’ouverture officielle de la terrasse du Grand Marché Beauce-Sartigan, où des producteurs locaux sont sur place afin de vous faire aimer et découvrir les produits cultivés sur leurs terres. En ce début de saison, verdures, fraises et rabioles sont en vedette. En plus de la possibilité de se procurer des produits frais et locaux, les visiteurs peuvent également déguster des recettes concoctées à partir de ceux-ci, ou de savourer des hamburgers cuits sur le barbecue, faits à partir de porc et de bœuf d’ici.

Depuis 2011, le Grand Marché Beauce-Sartigan compte sur les producteurs de la région afin d’offrir une grande variété de produits locaux à la communauté. Hormis la terrasse qui est ouverte chaque samedi de 9 h à 13 h du mois de juillet jusqu’au mois de novembre, les gens sont également invités à visiter la boutique qui sera, elle, ouverte tous les jours durant la période estivale et qui offre exclusivement des produits du Québec avec une grande variété de produits de la région. Également, depuis deux ans, il y a un service de paniers de produits locaux auquel les gens peuvent s’abonner et venir récupérer les récoltes au marché les mercredis.

« Les clients sont souvent impressionnés par la grande variété de produits qu’offrent nos producteurs. Ils mettent beaucoup d’énergie afin d’offrir le plus de choix possible aux consommateurs », mentionne Linda Bibeau, administratrice du Grand Marché.

Les clients sont fidèles à la terrasse, mais souvent, ils oublient que la boutique offre également des produits à l’année. De plus, il ne faut pas oublier que les récoltes ne cessent pas à la fin de l’été. Les producteurs sont présents jusqu’au début novembre avec les légumes d’automne, où les délicieuses courges et les légumes racines sont en abondance.

Depuis son ouverture, la terrasse connait un engouement grandissant. En effet, les gens prennent de plus en plus conscience de l’importance de manger local afin d’éviter les produits chimiques qui sont prohibés au Canada, dont les effets sur la santé sont plutôt méconnus. Aussi, cela permet d’éviter le transport peu écologique que les produits importés nécessitent.

« C’est important que les gens se tournent vers les produits locaux pour que l’on survive en tant que producteur. En plus d’encourager l’économie locale, il y a un lien entre le consommateur et le producteur qui est sacré pour nous », nous fait part Jean-Christophe Bourque Saint-Hilaire, producteur pour la fraisière Bourque et les Jardins de Jean-Christophe, qui est également le président d’honneur de cette année.

C’est un rendez-vous aujourd’hui jusqu’à 13 h, ainsi que chaque samedi pour le reste de la période estivale et une partie de la période automnale. De plus, les gens peuvent visiter la page Facebook du Grand Marché Beauce-Sartigan afin d’en savoir davantage sur la boutique et les abonnements aux paniers locaux.