C'est un départ pour la première édition de la Beauce D

C’est sous un soleil brillant que s’effectuait cet avant-midi le départ pour la première édition de la Beauce D, une journée portes ouvertes des entreprises touristique, organisée par Destination Beauce. Dès 10 h, au parc des Chutes des Rapides du Diable à Beauceville, plus de 60 personnes prenaient place à bord de deux autobus qui effectueront plusieurs arrêts, afin de permettre aux participants de découvrir les diverses activités touristiques offertes en Beauce. D’ailleurs, la population est également invitée à visiter l’une des 29 entreprises participantes afin de découvrir ce qu’ils offrent et également courir la chance de gagner l’un des nombreux prix qui seront tirés à 16 h aujourd’hui.

Ce sont les entreprises touristiques qui ont demandé à Detination Beauce d’organiser une journée portes ouvertes afin d’améliorer la culture touristique de la Beauce et faire en sorte que les Beaucerons soient de meilleurs ambassadeurs de leur région. Avec l’engouement des entreprises pour cet événement, l’organisation a coulé de source et permet d’offrir aujourd’hui une tournée des lieux touristiques et ce, à moindres coûts. Tout au cours de la journée, les 29 entreprises participantes accueilleront les clients gratuitement et plusieurs offriront aussi des dégustations et des activités spéciales pour l’occasion.

Pour voir quelles entreprises offrent un tel accueil aujourd’hui, vous pouvez visiter la page Facebook de Destination Beauce.

