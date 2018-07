Le Comité d'aide de Beauceville tient son activité de financement

Du 9 au 14 juillet prochains, le Comité d’aide de Beauceville (CAB) tiendra son activité de financement de vente de sacs à 5 $. Cette activité est bi-annuelle.

Il sera possible de remplir des sacs d’articles pour la somme de 5 $ sans taxes chacun. Des nouveautés seront ajoutées tous les jours.

Fondé au début des années 1990, le Comité d'aide de Beauceville est un organisme à but non lucratif. Son but premier est d'aider les individus et les familles dans le besoin. Cela peut se traduire notamment par des dons de nourriture et de soutien en cas d’urgence. En plus de vendre des vêtements et des meubles à faible prix, l’organisme offre également des services d’écoute et de relation d’aide. Il offre entre 45 et 50 paniers de nourriture chaque semaine.

Le Comité d'aide de Beauceville est situé au 116, route Fraser, à Beauceville. Plus de renseignements sur la page Facebook de l’organisme ou en téléphonant au 418 774-5444.