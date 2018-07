Un Beauceron participera à une course de véhicules solaires de 3 000 km

La voiture solaire Esteban 9 franchira samedi matin la ligne de départ de l’American Solar Challenge 2018, une compétition internationale de véhicules solaires, qui consiste à parcourir plus de 3 000 km en 9 jours à travers quatre États américains, du Nebraska jusqu’en Oregon. Sébastien Loignon, de Saint-Georges, y participera.

En participant hier au premier jour de la compétition Formula Sun Grand Prix (FSGP), une course de trois jours sur le circuit fermé Motorsport Park Hastings, au Nebraska, les étudiants du comité Projet Esteban ont réussi à compléter 139 tours de piste, se qualifiant ainsi à l’American Solar Challenge 2018.

Développer une voiture performante complètement propulsée à l’énergie solaire tous les deux ans : voilà le défi ambitieux que se donnent les membres du comité Projet Esteban. Pour y arriver, ces étudiants doivent faire preuve d’une détermination et d’une inventivité profondes, tout en s’appuyant sur le meilleur de leurs connaissances scientifiques.

Cette délégation, composée de 17 étudiants au baccalauréat et à la maîtrise en génie mécanique et en génie électrique à Polytechnique, travaille avec acharnement pour produire des prototypes de plus en plus optimisés afin de contribuer à leur manière au développement de l’énergie durable.

Villes d’origine des membres de l’équipe en compétition