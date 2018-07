Une Beauceronne récompensée au concours Chapeau, les filles

Voir la galerie de photos

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science soulignent la volonté et le travail des femmes qui, inscrites à un programme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies, se dirigent vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. Diane Grondin qui a fondé la compagnie Solutions MMF avec son conjoint Pierre Nadeau, s'est démarquée au niveau provincial et a reçu le prix Formation d’avenir en tant que mécanicienne de machines fixes (MMF).

C'est suite à un changement de carrière que Diane Grondin, qui avait déjà obtenu un DEC en comptabilité et qui était spécialisée en administration et en finance, prend la décision de se lancer dans la mécanique de machines fixes, métier que son conjoint pratiquait déjà. Suite à sa formation au Centre de formation professionnelle de Québec, elle effectua son stage d'étude à l'entreprise Boa-Franc, située à Saint-Georges, cette entreprise fait désormais parti des clients de l'entreprise Solutions MMF.

La réalité de ce métier étant que beaucoup d'endroits cherchent des MMF, cependant ils n'en cherchent que de manière ponctuelle, et n'ont pas nécessairement de postes à temps plein à offrir uniquement dans ce domaine. Il est donc difficile d'avoir accès à de la main-d'oeuvre puisque les MMF en général désirent travailler à temps plein dans leur domaine de compétences.

C'est pour pallier à cette situation que la compagnie Solutions MMF a vu le jour. Ainsi, puisque Solutions MMF possède plusieurs clients, Diane Grondin peut faire une tournée quotidienne de ses clients, ce qui lui permet de travailler à temps plein dans son métier. Il est évident que ses compétences en comptabilité sont aussi utilisées pour la gestion de l'entreprise.

Selon Diane Grondin, le métier de MMF est passionnant puisque les tâches associées à ce type de travail sont très diversifiées. Au cours d'une journée de travail, elle doit utiliser ses notions apprises en pneumatique; en hydraulique; en électricité; en électronique; en chimie; en gestion d'énergie puis en mécanique. Les services de Diane Grondin sont utiles dans tous les établissements qui possèdent une centrale thermique.

Diane Grondin, qui est un modèle pour les femmes désirant pratiquer un métier traditionnellement pour les hommes, affirme que les mentalités ont changé dans les milieux de travail et que les technologies entourant son métier de MMF font en sorte qu'il est possible pour des femmes motivées de franchir les barrières de genre.