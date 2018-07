Les autocars devront être dotés de ceintures de sécurité en 2020

Au Canada, tous les autocars qui seront construits à partir du 1er septembre 2020 devront impérativement être dotés de ceintures de sécurité. La décision relève de Transports Canada.

Cette décision n'affectera que les autocars de moyenne et de grande taille dont le poids est supérieur à 4536 kg, ce qui équivaut à 10 000 lbs et plus.

Précisons que les autobus scolaires ne sont pas concernés, car ceux-ci sont déjà construits dans l'optique de protéger les enfants en cas d'accident. Si toutefois les propriétaires d'autobus scolaires veulent munir leurs appareils de ceintures de sécurité, ils devront s'accorder avec les règles de Transports Canada.

Pour le porte-parole de CAA-Québec, Pierre-Olivier Fortin, c'est une bonne nouvelle. Selon lui, « chaque année, au Québec, il y a 60 personnes qui meurent parce qu'elles ne portaient pas la ceinture de sécurité ».

Rejoint par téléphone, Pierre Breton, co-propriétaire d'Autobus Breton, dont le siège social est à Saint-Georges, soutient que cette nouvelle mesure n'engendrera pas de coûts supplémentaires pour son entreprise. Les ceintures de sécurité ont fait leur entrée depuis plusieurs années dans ses autocars. En 2020, les autocars d'Autobus Breton n'étant pas munis de ceintures de sécurité seront très peu nombreux. « Il n'en restera pas beaucoup », a-t-il affirmé. Selon lui, seuls 10 % des passagers qui transitent avec Autobus Breton utilisent les ceintures de sécurité déjà existantes, ce qui est très peu.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, juge que cette nouvelle réglementation permettra d'atténuer les blessures des passagers en cas de collision.