Hema Québec lance un appel important aux donneurs O+ et O

Cette semaine, Héma-Québec lançait un appel important aux personnes qui appartiennent aux groupes sanguins O+ et O - . En effet, les niveaux des banques de sang de ces groupes sont particulièrement bas, tandis que la demande de transfusion en milieu hospitalier a connu récemment une hausse importante. Ce manque exceptionnel s’explique entre autres par une baisse d’achalandage résultant de la vague de chaleur extrême qu’a connu le Québec la semaine dernière.

La période estivale est une période qui pose habituellement des défis pour les collectes, mais l’organisation adopte généralement des stratégies adaptées à la baisse d’achalandage. « On va à la rencontre des donneurs, on va un peu plus loin dans les régions éloignées où les gens sont en vacances, on va être un peu plus intense au niveau des appels aux donneurs pour qu’ils se rappellent qu’on a besoin de 1000 dons par jour », nous mentionne Mme Vanessa Jourdain, relationniste chez Héma-Québec.

Malgré ces stratégies, le manque actuel est assez important et ce genre d’appel à la population est assez rare de la part de l’organisation. Afin de rattraper ce retard, Héma-Québec devra récolter 200 dons quotidiens supplémentaires, en plus des 1000 dons normalement nécessaires.

Heureusement, l’appel lancé à la population se fait déjà sentir et a permis de recueillir 700 donneurs de plus dans les derniers jours, cependant ce n’est pas encore suffisant pour combler le manque actuel.

Il est évident que le fait de donner du sang peut être une action qui comporte son lot de craintes, mais Mme Jourdain se veut rassurante : « C’est normal d’avoir peur quand on fait quelque chose pour la première fois, ça peut être de se lancer en parachute, d’apprendre à faire du vélo ou de faire un don de sang. Ce que je recommande aux gens qui ont des craintes, c’est d’aller voir sur le site web où l’on peut trouver des vidéos explicatives sur comment se passe un don de sang, ça peut être rassurant. Aussi, il faut en faire part lorsqu’on arrive en collecte que vous avez des petites craintes ou des appréhensions, on a plein de petits trucs que nous avons développés pour bien accompagner les donneurs qui en sont à leur première expérience ».

Pour ceux qui aimeraient contribuer à sauver des vies en donnant du sang, plusieurs collectes sont organisées prochainement dans la région et les centres fixes sont toujours accessibles dans les grandes villes.

Voici les prochaines collectes dans la région :

16 juillet :

Salle communautaire, 111 rue Principale, Sainte-Hénédine, Qc G0S 2R0, 14 h à 20 h 30

17 juillet :

Centre sportif, 210 8e Rue Ouest, La Guadeloupe, Qc G0M 1G0, 14 h à 20 h

20 juillet :

Centre Caztel, 905 route Saint-Martin, Sainte-Marie, Qc G6E 1E6, 14 h à 20 h 30

24 juillet :

Hôtel le Journel, 269 route 276, Saint-Joseph-de-Beauce, Qc G0S 2V0, 13 h 30 à 20 h

26 juillet :

Centre culturel, 120 1re Avenue Sud, Saint-Gédéon-de-Beauce, Qc G0M 1T0, 14 h à 20 h