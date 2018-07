La municipalité de Courcelles offre le matériel scolaire à ses élèves

À compter de la prochaine rentrée scolaire, les parents d’enfants d’âge primaire de la municipalité de Courcelles, situé tout près de Saint-Évariste-de-Forsyth et de Saint-Hilaire-de-Dorset, n’auront plus à se soucier du perpétuel fardeau de l’achat des fournitures scolaires. En effet, la municipalité a décidé d’offrir, dès cette année, tout le matériel faisant habituellement partie des longues listes d’achats que les parents se voient remettre chaque année.

Dans les missions d’attirer et de conserver les jeunes familles au sein de la municipalité et de se démarquer en termes de qualité de milieu de vie pour les citoyens, le maire, M. Francis Bélanger, croit également que ce geste favorisera l’intégration des élèves au sein des groupes et diminuera les inégalités liées à la situation financière précaire de certaines familles.

Cette décision, qui a bien été reçue par la commission scolaire et les citoyens, nécessitera un plus grand investissement pour la mise en place du programme lors de la première année, mais par la suite, les coûts annuels s’élèveront à environ 2500 $. Le matériel scolaire sera remis sous forme de prêt en début d’année, et ce qui est réutilisable suivra l’élève tout au long de son parcours scolaire au primaire.

L’administration de la municipalité encourage les autres à s’inspirer de cette initiative, mais est consciente que cela peut être plus difficile pour les plus grandes écoles.