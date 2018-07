124 000$ pour l’inclusion des immigrants en Beauce-Nord

Le Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord (CJEBN) a obtenu 124 000$ du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) pour soutenir l’inclusion des personnes immigrantes dans la région.

Depuis les dernières années, le visage de la Beauce change. En effet, de plus en plus d’immigrants choisissent la Beauce comme terre d’accueil. Cependant, pour les immigrants, il peut s’avérer difficile de s’intégrer dans un nouveau milieu puisque le dépaysement est optimum. Pour donner suite à la mobilisation et la concertation locale pour l’attraction et la main-d’œuvre immigrante, le gouvernement a annoncé, le 25 mai dernier, l'octroi d'un montant de 124 000$ au CJEBN pour réaliser certains mandats.

Dans un premier temps, une partie du montant sera utilisée pour attirer, mais aussi assurer l’établissement durable des personnes immigrantes dans Beauce-Nord. Pour ce faire, des activités seront proposées afin que la Beauce séduise davantage les immigrants. De plus, d’autres événements permettront de sensibiliser la collectivité à la réalité des immigrants.

Une partie du montant permettra par ailleurs au CJEBN d’effectuer une cueillette de données, de réaliser une analyse des besoins du milieu en matière d’attraction et de rétention, et d’encourager les efforts pour assurer l’intégration durable et harmonieuse, des personnes immigrantes.

Rappelons-nous que depuis juin 2017, le CJEBN offre des services d’accueil et de soutien à l’installation, d’intégration, de francisation et d’aide aux devoirs pour les personnes immigrantes résidant sur le territoire de Beauce-Nord. Également, le projet CAIDI offre des services aux entreprises de la région afin de prendre en main l’accueil et l’intégration de leurs employés temporaires immigrants. Le montant supplémentaire permettra d'améliorer l'offre de services aux immigrants de la région.