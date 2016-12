Les formations de ringuette des Valkyries de Sainte-Marie sont dans les honneurs puisque deux formations sont parties en tournoi dernièrement et sont revenues avec des médailles au cou.

Les équipes mariveraines ont participé au Tournoi Quatre Cités la fin de semaine du 9 au 11 décembre dernier. Lors du championnat, les équipes moustique 2 et 3 sans oublier l'Atome C et Benjamine B ont représenté fièrement la région. Les guerrières de l'Atome C ont obtenu la médaille d'argent dans leur catégorie alors que les Moustiques 3 sont revenus avec la médaille d'or.