Les Condors engagent plus de 20 recrues en vue de la saison 2017

L'équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a procédé à l'embauche de 22 recrues, dont la majorité provient de la région en vue de la saison 2017.

Un total de cinq finissants des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges, cinq autres des Patriotes de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin sans oublier trois joueurs de la polyvalente Benoît-Vachon figurent au tableau de chasse régional de l'entraîneur des Condors, Guillaume Blouin.

« Les programmes scolaires de notre région connaissent du succès. Ils produisent d’excellents athlètes que nous souhaitons voir évoluer avec nous. Les joueurs que nous recrutons cette année et ceux recrutés la saison dernière sauront maintenir la fierté régionale qui a toujours été l’âme de notre équipe », souligne le pilote des représentants du Cégep Beauce-Appalaches.

Les Condors ont mis la main sur un quatuor de receveurs des Patriotes de Bélanger, soit Anthony Roy, Cédrick Plante, Gabriel Demers et Patrick Breton en plus du secondeur Maxime Lacasse. « Ils ont tout gagné avec les Patriotes depuis deux ans, mentionne Guillaume Blouin. Ils savent ce qu’il faut faire pour connaître du succès. Ils amèneront avec eux, au collégial, leur attitude de champions », mentionne M. Blouin.

Les cinq Dragons qui ont confirmé leur engagement sont les joueurs de ligne Gaétan Beauné, Benjamin Morin et Dominick Desfossés ainsi que les demis défensifs William Poulin et Émile Bernard. L’Embâcle fournit quant à lui le receveur Santhosze Raveenthiran et les joueurs de ligne offensive Jacques Fortin et Samuel Faucher.

S’ils apportent une attention spéciale au recrutement local, les Condors regardent également ailleurs. Ils ont pigé Louis-Félix St-Hilaire et Louis-Philippe Marcoux comme joueurs de ligne défensive et le porteur de ballon Raphaël Fortin sans oublier le receveur Alexandre Gagné chez les Athlétiques de l’Ancienne-Lorette. Ils ont aussi recruté Guillaume Lemay, un porteur de ballon dont on dit beaucoup de bien, chez les Patriotes de Roger-Comtois à Québec, en plus de mettre la main sur son coéquipier, le secondeur Benoît Bérubé-Martel.

Le secondeur Olivier Côté-Julien assurera la relève de l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond de Portneuf chez les Condors à la suite du départ vers l’université d’Arnaud Moisan et Andy Genois. Les deux autres joueurs recrutés sont Louis Rodrigue, un joueur de ligne défensive des Huskies de la Polyvalente de Charlesbourg, et le secondeur Anthony Fortin de l’école secondaire la Ruche de Magog.

Guillaume Blouin est heureux d’avoir mis le grappin sur plusieurs gros bonhommes pour regarnir ses lignes, principalement à l’offensive où il devait trouver des remplaçants pour Andy Genois (Université Laval), Mathieu Gagné (Bishop’s) et Julien Leblanc qui s’en ira à Laval ou Sherbrooke.

Le recrutement se poursuivra après les Fêtes. Guillaume Blouin attend des nouvelles de quelques autres joueurs avec qui il est en discussion.