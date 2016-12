Le Cool FM comptera sur le retour de quatre vétérans en vue de son duel face aux Éperviers de Sorel-Tracy

Le Cool FM de Saint-Georges pourra compter sur le retour de quatre vétérans en vue de son duel face aux Éperviers de Sorel-Tracy qui se tiendra ce vendredi dès 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Après une dernière fin de semaine plus qu'ordinaire où Saint-Georges a perdu ses deux rencontres, la formation de Dean Lygitsakos tentera de rebondir avec la présence dans ses rangs des attaquants Nicolas Blanchard, Francis Charette, Mario Boilard Jr et Erick Lizon.

Le Cool FM s'est mesuré aux Éperviers à une reprise en début de saison où les ouailles de Lygitsakos l'avaient emporté. Pour ce vendredi, une chose est certaine, ce ne sera pas une partie de plaisir. Les Éperviers sont de redoutables opposants eux qu’ils ont remporté leurs deux derniers matchs. En plus de tout ça, le Cool FM devra stopper l’excellent Marco Charpentier, probablement le meilleur joueur du circuit, qui est une fois de plus au sommet des marqueurs et pointeurs du circuit depuis le début de la saison.

« Vu nos absents, on avait un gros test lors de deux dernières parties et nous avons échoué. Nous n’avons pas su colmater les brèches. L’intensité y était, mais la cohésion collective ainsi que notre exécution était déficiente. Notre avantage numérique a sapé notre énergie lors de nos deux rencontres. Je suis confiant que le retour au jeu de nos quatre vétérans saura nous injecter une bonne dose de confiance », affirme le pilote des Beaucerons.

Pour l’occasion, l’organisation du Cool FM souhaite un très joyeux temps des fêtes à ses nombreux partisans, membres des médias ainsi que ses précieux partenaires. « Passez du temps de qualité auprès des gens que vous chérissez. »