Emmy Fecteau fait sa place avec les Titans de Limoilou

La hockeyeuse de Saint-Odilon, Emmy Fecteau, en est peut-être seulement à son année recrue dans le hockey collégial. Cependant, elle joue déjà comme une vraie vétérante avec les Titans de Limoilou.

La sportive a commencé à pratiquer le hockey à l'âge de six ans. « Mes parents voyaient que je voulais faire du sport et m'ont au départ présenté le sport de la ringuette et je n'ai pas apprécié du tout. J'avais des amis de gars qui jouaient au hockey et j'ai tenté l'expérience en effectuant une pratique avec eux et l'expérience a été concluante. Mon oncle jouait également au hockey », raconte simplement la sympathique athlète.

Cette dernière a monté les marches du hockey féminin en s'inspirant de son idole Marie-Philip Poulin qui est pour elle un exemple à suivre tant sur la glace qu'en dehors de celle-ci. « Elle représente le modèle à suivre. Marie-Philip a prouvé à tout le monde que si tu travaillais fort et que tu t'impliquais au maximum, peu importe d'où tu provenais, tu pouvais réussir », affirme celle qui a eu la chance de la rencontrer à quelques reprises. « À chaque fois que je la vois, j'ai les mains moites », rigole Fecteau qui porte fièrement le numéro 29.

Cette dernière affirme avoir appris beaucoup lors de son passage au sport-étude à Saint-Joseph où elle a côtoyé de bons entraîneurs qui l'ont fait progresser. La Beauceronne s'est toujours démarquée offensivement, mais elle se qualifie tout de même comme une joueuse complète qui préfère passer la rondelle que marquer des filets. « Ma vision du jeu fait de moi une bonne passeuse, mais je suis tout de même capable de la placer derrière la gardienne », dit-elle.

Une première année à Limoilou

Emmy Fecteau a décidé d'opter pour les Titans de Limoilou pour la qualité du club, la proximité de la maison, mais également pour le programme scolaire ainsi que pour retrouver des amies et anciennes coéquipières, Rosalie Bégin-Cyr et Audrey-Ann Rodrigue. Les trois représentantes de la Beauce habitent ensemble dans un appartement et ont même commencé la saison sur le même trio. Leurs coéquipières et les étudiants du Cégep reconnaissent d'ailleurs que la Beauce est une bonne pépinière pour les joueurs et les joueuses de hockey. « On s'en fait souvent parler que les Beaucerons sont des travaillants et qu'on peut compter sur eux », mentionne-t-elle.

Dans ses 11 premières rencontres dans le circuit collégial, Fecteau a cumulé cinq aides. « J'ai marqué de gros buts dans les tournois, mais dans la saison régulière je tarde à marquer des filets. Je continue de travailler fort, surtout sur ma puissance et ma vitesse sur patin, et je sais que ça va débloquer bientôt », conclut Emmy avec assurance, rêvant d'un jour de porter les couleurs de l'unifolié.