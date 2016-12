Ouverture du Centre de ski de Saint-Georges

Le Centre de ski Saint-Georges ouvrira deux pistes à compter de ce vendredi 23 décembre. Les pistes « la Familiale » et « l’Hydro » seront ouvertes de 9 h à 16 h. Dès que la quantité de neige sera suffisante, le Centre procédera à l’ouverture des autres pistes.

Le centre de ski Saint-Georges a vendu 946 billets de saison jusqu’ici. Il est toujours possible de s’en procurer au coût de 120 $ pour les 6 à 21 ans, 150 $ pour les adultes et de 300 $ pour la famille. Le billet de saison pour la glissade sur chambre à air est de 20 $ pour les 6 à 21 ans, 35 $ pour les adultes et de 90 $ pour la famille. Les détenteurs de la carte-loisirs obtiennent un rabais de 20 % à l’achat d’un billet de saison.

Il est possible de vérifier la tarification journalière de même que l’ensemble de la tarification du Centre de ski Saint-Georges en vous rendant sur cette page http://www.saintgeorges.ca/se-divertir/centre-de-ski/tarification .

Précisons que les détenteurs de billets de saison au centre de ski Saint-Georges peuvent également profiter de rabais de 10 % à 50 % dans plus de 50 autres centres de ski au Québec.