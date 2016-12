La malchance frappe Mike Breton et lui fait perdre le combat

Le boxeur de Saint-Côme, Mike Breton, a perdu par TKO sont duel face à Roodsy Vincent disputé le vendredi 23 décembre dernier au Casino du Lac Leamy de Gatineau.

Le combattant beauceron explique que la malchance l'a frappé. « Je me suis ramassé au tapis et quand j'ai voulu me relever j'ai glissé et je suis retombé. L'arbitre n'a pas vraiment eu le choix d'arrêter le combat dans les circonstances, mais je n'étais aucunement ébranlé. C'est dommage », affirme Breton.

Après quatre combats, chez les professionnels, le « kamikaze » a perdu trois duels, dont deux par arrêt de l'arbitre, et en a remporté un. L'athlète âgé de 30 ans prendra du temps pour lui avant de remonter entre les câbles, quoiqu'une offre pour remonter dans le ring plutôt, pourrait changer la donne.